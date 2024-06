Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 30 giugno 2024) Una svoltaper ilotta allaLaha emesso unacruciale che consente al governo di collaborare con ie le piattaforme social per contrastare lasu temi come elezioni e vaccini. La sentenza sottolinea l’importanzaricerca indipendente elotta ai complotti, riaffermando la centralità dei fatti in un contesto spesso distorto da informazioni erronee. La vittoria deie il ruolo dell’istituto di Data, Democracy and Politics Rebekah Tromble, all’Institute for Data, Democracy and PoliticsGeorge Washington University, ha accolto con favore la L'articolo Ilaproviene da News Nosh.