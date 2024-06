I Cinque Stelle in Europa? Sono in combutta con i rossobruni tedeschi | l' ultima sterzata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Perfino la Cina e la Russia hanno speranze di essere ben rappresentate nel nuovo emiciclo di Bruxelles. Se ci riusciranno, sarà grazie a un'inedita alleanza fra i loro più fedeli sostenitori, sparsi in numerosi partiti e Paesi europei e tutti dichiaratamente ostili- benhé nel nome della “pace” - ai finanziamenti verso il governo di Kiev che da oltre due anni resiste all'invasione mili tare russa. Il Movimentoal Parlamento europeo starebbe infatti lavorando per creare un nuovo gruppo assieme aidi Sahra Wagenknecht e allo Smer slovacco. Lo apprende LaPresse da fonti M5S vicine al dossier. Si potrebbe realizzare così, sotto altre forme, il piano del Cremlino che, secondo fonti di intelligence di un Paese europeo, di favorire una alleanza fra Die Linke e AfD in nome del pacifismo e contro la guerra in Ucraina.