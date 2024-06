Elezioni in Francia | l’estrema destra al 34% ma la sinistra punta al sorpasso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 30 giugno 2024) Parigi, 30 giugno 2024 – Una vittoria netta, Marine Le Pen e il suo RN dominano il primo turno delle legislative arrivando fra il 33 e il 34%. Lontana la maggioranza macroniana, fra il 20 e il 22%, mentre ha motivi di sperare launita nel Nuovo Fronte Repubblicano, che arriva al 28-29%. Secondo le prime proiezioni in seggi,può, per la prima volta in, ottenere la maggioranza assoluta all’Assemblea Nazionale e la carica di premier per il delfino di Le Pen, Jordan Bardella: i diversi istituti di sondaggio, nelle loro proiezioni in seggi, forniscono una forbice per i lepenisti fra 240 e 310 seggi, con la maggioranza assoluta fissata a 289. Terremoto politico in: Macron scioglie il Parlamento, nuoveil 30 giugno Macron: “Ora un fronte repubblicano”.