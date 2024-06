Wimbledon 2024 | il tabellone delle italiane Jasmine Paolini con Andreescu da mina vagante per le altre è dura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) Dovevano essere cinque le, ma saranno invece in quattro a causa del forfait di Elisabetta Cocciaretto giunto nella serata di ieri. Questo fatto fa sì che le prospettive, già non propriamentemigliori, di fatto riducano alla solarealistiche possibilità di fare (molto) bene. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio, indicando le giocatrici non per ranking, ma per dove appaiono nel main draw (quindi l’ordine qui seguito sarà Bronzetti--Errani-Trevisan). LUCIA BRONZETTI Giocherà di martedì perché è nel lato di Marketa Vondrousova (la ceca, in quanto campionessa, aprirà il Centre Court nel secondo giorno). Per la riminese confronto subito difficilissimo con la canadese Leylah Fernandez, che sta vivendo quest’anno la miglior stagione su erba della sua vita.