Temptation Island 11 nuovi retroscena sulla coppia eliminata | Hanno preso in giro la redazione e…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 29 giugno 2024) Non era ancora andata in onda la prima puntata dell’undicesima edizione diquando erano iniziati a circolare alcuni rumor in merito a una delle sette coppie protagoniste. Secondo un clamoroso spoiler riportato da Novella 2000, una delle coppie sarebbe stata espulsa dopo soli cinque giorni. Successivamente a dare nomi e cognomi dei due fidanzati squalificati ci ha pensato Deianira Marzano, in una delle sue storie Instagram. Le persone coinvolte sarebbero Jenny Guardiano e Tony Renda. Ma cosa avrebbero combinato i due in quel di? Sembrerebbe che la donna abbia chiesto il falò di confronto anticipato al suo fidanzato. Di fronte al rifiuto dell’uomo, la ragazza – alla Ciro Petrone maniera – avrebbe scavalcato la recinzione del villaggio eludendo la sicurezza.