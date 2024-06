Sileoni se Mef vende cospicua quota Mps può accadere tutto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) "Noi crediamo che ci siano le condizioni affinché il Monte dei Paschi di Siena resti autonomo, ma la prima e più importante mossa spetterà al Mef e al governo". Lo afferma all'ANSA il segretario generale della Fabi, Lando Maria, in vista della scadenza del lockup del 2 luglio che consente al Tesoro di poterre ulteriori quote di Mps. "Se - prosegue- decideranno diversamente da come noi auspichiamo, cioè mettendo subito in vendita unaparte del 26% attualmente in possesso dello Stato, si aprirà uno scenario di mercato, nel quale potrà succedere di. Se, invece, il Mef individuerà un partner attualmente operante nel settore bancario italiano, significherà che ci sarà stata una scelta politica capace di premiare uno dei gruppi bancari che, pur nelle smentite di rito, ambisce ad acquisire Mps.