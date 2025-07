Assessora indagata per corruzione interviene Schifani e cambia le carte in tavola

In un scenario già turbolento, l’intervento di Schifani ha rimesso in discussione l’intera vicenda, cambiando radicalmente le carte in tavola. L’assessora regionale al Turismo, Elvira Amata, ora sotto indagine per corruzione, si trova al centro di un intricato gioco di potere tra interessi pubblici e rapporti privati. La prossima tappa: la valutazione del suo ruolo e delle sue responsabilità, in un'indagine che promette ancora sviluppi sorprendenti.

L'assessora regionale al Turismo, Elvira Amata (Fratelli d'Italia), è ora ufficialmente indagata per corruzione. Lo ha reso noto la Procura di Palermo che ha notificato la chiusura dell'inchiesta: la prossima tappa sarà la valutazione del rinvio a giudizio. Al centro delle accuse, un presunto scambio illecito tra l'assessora e l'imprenditrice Marcella Cannariato, moglie di Tommaso Dragotto, patron di Sicily by Car.

