LIVE Sinner-Dimitrov 2-5 WImbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro serve per restare nel set

Non perdere lo spettacolo del tennis live da Wimbledon 2025! Sotto un cielo carico di emozioni, Sinner si gioca tutto nel set decisivo contro Dimitrov, con il pubblico pronto a segnare ogni punto. Restate aggiornati sulla nostra diretta: ogni scambio, ogni ace e ogni colpo decisivo vi terranno col fiato sospeso. La tensione sale: l’azzurro serve per rimanere in partita—il match è al culmine dell’adrenalina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-CILIC DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-SHELTON (2° MATCH DALLE 14.00) 40-15 Arriva la risposta di rovescio vincente del bulgaro. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 ACE Sinner. 15-0 Servizio vincente dell’azzurro. 5-2 Game Dimitrov. E’ largo il dritto in avanzamento di Sinner, che dopo il cambio di campo servirĂ per restare nel set. 40-0 Quinto ACE del bulgaro. 30-0 In corridoio il passante di dritto dell’azzurro. 15-0 Scappa via la risposta di rovescio del numero uno ATP. 2-4 Game Sinner. Sulla riga la seconda dell’altoatesino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Dimitrov 2-5, WImbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per restare nel set

