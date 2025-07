Maturità la protesta silenziosa di Gianmaria | perché ha scelto di non parlare all’orale

In un mondo che troppo spesso valorizza i voti e le parole, Gianmaria Favaretto ha deciso di fare rumore con il silenzio. La sua protesta silenziosa durante l’esame di maturità ha attirato l’attenzione su un sistema scolastico che, secondo lui, rischia di perdere di vista il vero valore della formazione. Un gesto che invita a riflettere: a volte, le parole sono superflue quando il silenzio può parlare più di mille discorsi.

All’esame di maturità, Gianmaria Favaretto ha scelto il silenzio come forma di protesta. Non è stata una questione di impreparazione o di timore, ma una decisione ragionata contro un sistema scolastico che, secondo lui, ha perso di vista il vero scopo della formazione. Il gesto del diciannovenne padovano, studente del liceo scientifico “Fermi”, ha acceso il dibattito: durante l’orale dell’esame di Stato, Gianmaria si è presentato davanti alla commissione, ha spiegato le sue motivazioni e poi ha deciso di non rispondere a nessuna domanda. Un messaggio contro i numeri che definiscono il valore. “Per me va bene così”, avrebbe dichiarato con calma ai commissari, lasciando sorpresi docenti e membri esterni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it