Papa Leone a Castel Gandolfo per un periodo di riposo

Papa Leone ha scelto la suggestiva cornice di Castel Gandolfo per un meritato periodo di riposo, segnando una nuova tappa nel suo cammino spirituale. La prima giornata nella residenza estiva ha già acceso l'interesse dei fedeli e degli osservatori, mentre il Pontefice continua con dedizione le sue attività quotidiane. Un soggiorno che promette di essere all’insegna di pace e riflessione, arricchendo il suo intenso percorso di guida spirituale.

Prima giornata per Papa Leone nella residenza estiva di Castel Gandolfo. Un soggiorno di due settimane durante il quale proseguirĂ la sua attivitĂ . Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone a Castel Gandolfo per un periodo di riposo

