TFA sostegno X ciclo | salta la preselettiva in molte università per carenza di iscritti

Il TFA sostegno del X ciclo affronta una novità inattesa: in molte università, come Udine e LUMSA, si salta la preselettiva a causa di una partecipazione insufficiente. Questa situazione, che vede l’ammissione diretta alla prova scritta per tutti gli iscritti, solleva dubbi sull’attrattività del percorso e sulla sua reale efficacia nel rispondere alle esigenze del sistema formativo. Ma cosa significa tutto questo per il futuro del sostegno scolastico?

Il X ciclo del TFA sostegno parte con numeri bassi di partecipazione. In diverse università, come Udine e LUMSA, non si svolgerà la preselettiva perché il numero di domande è inferiore al doppio dei posti disponibili. Gli atenei ammettono tutti gli iscritti alla prova scritta. Un’anomalia che solleva interrogativi sull’attrattività del percorso e sulla reale . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

