Rimini Cagnaz cerca volti nuovi | aperti i casting per la serie tv

Sei pronto a vivere un’esperienza da protagonista sulla scena più affascinante d’Italia? Rimini si trasforma nel palcoscenico di Cagnaz, la nuova serie TV targata Garbo Produzioni e Rai Due. Se hai il coraggio, lo stile e la grinta di un tatuato, motociclista o scout, questa potrebbe essere la tua occasione. Aperti i casting: il tuo volto potrebbe diventare il simbolo di una narrazione coinvolgente ambientata tra le onde della Riviera romagnola.

Rimini, 7 luglio 2025 - Ragazzi tatuati, motociclisti sulle due ruote, scout in divisa e allieve di danza: la Riviera romagnola si prepara a diventare un grande set, e adesso tocca a futuri attori e attrici entrare in campo, in tutti i sensi. Sono aperti infatti i casting per Cagnaz, la nuova serie televisiva prodotta da Garbo Produzioni in collaborazione con Rai Due, che sarà girata tra Rimini e dintorn i da settembre a dicembre 2025. Una nuova audizione quella riminese che si aggiunge al lungo elenco di provini in regione. Per questa attesissima serie si cercano comparse, figurazioni speciali e piccoli ruoli per dare vita a un progetto che promette di raccontare raccontare il volto contemporaneo, autentico e variegato della riviera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rimini, “Cagnaz” cerca volti nuovi: aperti i casting per la serie tv

