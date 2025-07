Gollini il Galatasaray osserva | nuova pista turca per il portiere giallorosso

Il mercato calcistico è sempre pronto a sorprendere, e questa volta il nome di Pierluigi Gollini si fa largo tra le possibili novità. Il portiere della Roma potrebbe presto attraversare i confini italiani per approdare in Turchia, dove il Galatasaray lo osserva con attenzione. Una mossa che potrebbe cambiare le carte in tavola per il futuro del giallorosso, lasciando gli appassionati a chiedersi quale sarà la prossima svolta.

Il mercato regala spesso deviazioni inattese, e stavolta al bivio si trova Pierluigi Gollini. Il portiere della Roma, rientrato nella Capitale al termine della passata stagione come vice designato di Svilar, potrebbe non rimanere a Trigoria ancora a lungo. A rivelarlo è il giornalista Francesco Guerrieri, secondo cui il profilo dell'estremo difensore italiano sarebbe finito sotto osservazione da parte del Galatasaray, club turco alla ricerca di un rinforzo tra i pali per la prossima stagione. Galatasaray alla finestra, Gollini tra i candidati. Dalla Turchia arrivano segnali chiari: la squadra di Okan Buruk è alla caccia di un nuovo numero uno.

