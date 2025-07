Varesotto giovane uccide padre adottivo

Una tranquilla giornata nel Varesotto si è trasformata in tragedia quando un giovane di 25 anni ha ucciso il padre adottivo durante una lite familiare. Un episodio drammatico che ha scosso l’intera comunità, sollevando interrogativi sulla fragilità dei rapporti familiari e sulle tensioni che possono degenerare in tragedie. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa triste vicenda.

Una lite familiare finisce in tragedia nel Varesotto. È stato arrestato un 25enne che ha ucciso il padre adottivo.

Uccide il padre nel Varesotto, 25enne fermato nella notte - Una tragica notte scuote il Varesotto: un 25enne, Francesco Rezzonico, è stato fermato con l'accusa di aver ucciso il padre adottivo, Boris, a coltellate a Luino.

