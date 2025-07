Caldo record e consumi elettrici Assoutenti | Costa 550 euro al mese a famiglia

L’ondata di caldo record che ha colpito l’Italia sta facendo salire alle stelle le spese delle famiglie, con un costo stimato di 550 euro al mese per consumi energetici e idrici. Secondo uno studio di Assoutenti, il clima estremo non solo mette a dura prova il benessere quotidiano, ma aggrava anche le finanze domestiche. Un fenomeno che richiede urgentemente soluzioni condivise per proteggere sia le tasche che la salute di tutti noi.

Il caldo estremo, che ha colpito l’Italia, costa fino a 550 euro al mese a famiglia tra maggiori consumi energetici e idrici. E’ quanto stima Assoutenti, che ha realizzato uno studio per capire come il caldo influisca sulle abitudini e sulle tasche delle famiglie italiane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caldo record e consumi elettrici, Assoutenti: “Costa 550 euro al mese a famiglia”

In questa notizia si parla di: caldo - consumi - assoutenti - costa

Blackout a Bergamo: probabile guasto dovuto a sovraccarico di consumi per il caldo record - Bergamo si desta in un caos senza precedenti: un blackout esteso, probabilmente causato dal record di caldo e dal sovraccarico di consumi, sta paralizzando la città.

Caldo record e consumi elettrici, Assoutenti: Costa 550 euro al mese a famiglia; Effetto caldo: costa 550 euro al mese a famiglia, salgono consumi, integratori e acqua; Caldo, impennata consumi energetici e idrici costa fino a 550 euro al mese - Le stime (e i consigli) di Assoutenti.

Caldo record e consumi elettrici, Assoutenti: "Costa 550 euro al mese a famiglia" - Il caldo estremo, che ha colpito l'Italia, costa fino a 550 euro al mese a famiglia tra maggiori consumi energetici e idrici. Scrive msn.com

Effetto caldo: costa 550 euro al mese a famiglia, salgono consumi, integratori e acqua - Caro bollette e stangata sul portafoglio: ecco i conti di Assoutenti tra condizionatori d'aria, consumi di acqua e integratori. Riporta msn.com