wimbledon cobolli corona il sogno va ai quarti e sfida djokovic

Il sogno di Flavio Cobolli si avvera: con una vittoria spettacolare su Cilic, il giovane tennista romano conquista i quarti di Wimbledon e si prepara a sfidare il leggendario Djokovic. Un risultato storico che lo rende l’ottavo italiano a raggiungere questa fase del torneo, dimostrando talento e determinazione. Mentre lui festeggia, Lorenzo Sonego vede sfumare l’impresa dopo una battaglia equilibrata contro Shelton. La sfida tra Cobolli e Djokovic promette emozioni indimenticabili.

Flavio Cobolli urla tutta la sua gioia: "E' un momento che non dimenticherò". Il tennista romano ha battuto Cilic in quattro set e si è guadagnato l'accesso ai quarti di finali del torneo di Wimbledon. Mercoledì sul centrale sfiderĂ Nole Djokovic. E' l'ottavo italiano a riuscirci, mentre l'impresa non è stata centrata da Lorenzo Sonego che è stato battuto dallo statunitense Shelton dopo una partita equilibrata che l'americano ha vinto puntando soprattutto sulla potenza. A un certo punto Shelton ha sfoderato una serie di colpi eccezionali con Sonego che è rimasto travolto. E' successo nel tie-break del terzo set, quello che ha indirizzato il match.