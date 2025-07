Spionaggio sui vaccini arrestato cittadino cinese a Malpensa

Un nuovo caso di spionaggio scuote l’Italia: un cittadino cinese è stato arrestato all’aeroporto di Malpensa, accusato di far parte di una rete di intelligence dedicata ai vaccini anti-Covid. La scoperta mette in luce l’importanza di tutelare le nostre ricerche e sicurezza sanitaria, mentre le indagini proseguono per svelare i dettagli di questa operazione clandestina. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su questa intricata vicenda.

Cinese arrestato in Italia su richiesta Usa per spionaggio su "vaccini anti-Covid e politiche governative" - Un arresto che scuote l'Italia: un cittadino cinese di 33 anni è stato fermato all'aeroporto di Malpensa su richiesta degli Stati Uniti, sospettato di spionaggio legato a vaccini anti-Covid e questioni politiche governative.

