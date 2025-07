Calciomercato Inter Cardone | Se i nerazzurri vogliono Rovella devono sbrigarsi Ecco quando scade la clausola

Il calciomercato dell'Inter si surriscalda, e il nome di Rovella diventa protagonista di analisi e speculazioni. Giulio Cardone, esperto di mercato, mette in guardia i nerazzurri: se vogliono assicurarsi le prestazioni del giovane centrocampista, devono muoversi in fretta. Ma qual è la data limite? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla clausola e sulle strategie di mercato dell'Inter. La finestra si chiude presto, e le decisioni decisive sono alle porte.

. Intervenuto sulle frequenze di RadioseiLazio, il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, ha commentato le voci di mercato riguardanti Nicolò Rovella e l’ Inter, facendo un’analisi sulla situazione del giovane centrocampista e sul suo possibile trasferimento. Cardone ha sottolineato l’urgenza per il club nerazzurro, avvertendo che se l’Inter vuole davvero Rovella, deve muoversi rapidamente. Il motivo di questa urgenza è legato alla scadenza della clausola rescissoria del giocatore, fissata per il 31 luglio: « La clausola rescissoria scade il 31 luglio », ha dichiarato Cardone, spiegando che, una volta superato questo termine, l’Inter non avrĂ piĂą la possibilitĂ di acquistare Rovella a un prezzo prefissato. 🔗 Leggi su Internews24.com