Djokovic scherza con Federer | Prima volta che vinco con te in tribuna…

divertente, e non potevo perdere l’occasione di scherzare con lui. È la prima volta che vinco con Federer in tribuna, quindi posso dire che abbiamo condiviso un momento speciale. Ora sono pronto per affrontare Cobolli nei quarti di finale di Wimbledon 2025, con la stessa determinazione e sorriso sulle labbra. La sfida promette emozioni e nuovi record da scrivere insieme.

Novak Djokovic si è qualificato per i quarti di finale del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2025, dove affronterà l’azzurro Flavio Cobolli: il serbo quest’oggi ha battuto l’australiano Alex de Minaur nel quarto turno, imponendosi per 1-6 6-4 6-4 6-4, sotto gli occhi di Roger Federer, presente in tribuna. Il serbo a fine gara, nella consueta intervista di rito in campo, ha rivolto una battuta all’elvetico: “ È stata una partita difficile, vorrei avere il serve and volley di quel gentiluomo seduto lì davanti a me, ma io devo correre per vincere. Comunque è la prima volta che vinco una partita con Roger spettatore, le altre due le ho perse “. 🔗 Leggi su Oasport.it