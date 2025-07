Wimbledon 2025 Cobolli vola ai quarti di finale | Un momento indimenticabile

...potuto immaginare di arrivare così lontano. La determinazione e il talento di Cobolli hanno scritto una pagina memorabile nella sua carriera, portando l’Italia a un passo dalla semifinale di uno dei tornei più prestigiosi al mondo. Con il sogno che si avvicina, il futuro del tennis italiano si illumina di speranze e grandi aspettative. Un momento che resterà nella storia dello sport azzurro.

Londra, 7 luglio 2025 – Flavio Cobolli ai quarti di finale di Wimbledon 2025. L’azzurro, testa di serie numero 22, negli ottavi oggi 7 luglio batte il croato Marin Cilic per 6-4, 6-4, 6-7 (4-7), 7-6 (7-3) dopo 3h25? di battaglia. Cobolli affronterà Novak Djokovic: il serbo, testa di serie numero 6, supera in rimonta l’australiano Alex De Minaur per 1-6, 6-4, 6-4, 6-4. “Ho sempre sognato di essere qui a giocare questo torneo e non avrei mai immaginato di essere in questa posizione oggi. Ho iniziato a giocare a tennis per questo tipo di partite e per questi tornei. E’ un momento che non dimenticherò”, dice Cobolli nell’intervista post-partita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it