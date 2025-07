Gioco d’azzardo fatturato da 157 miliardi nel 2024

Il gioco d'azzardo nel 2024 ha raggiunto un impressionante fatturato di 157 miliardi di euro, confermando l'Italia tra i leader mondiali in questo settore. Un trend che suscita interrogativi e preoccupazioni, poiché le scommesse toccano livelli allarmanti di dipendenza. È fondamentale analizzare gli impatti di questa crescita e promuovere un approccio responsabile per tutelare cittadini e comunità .

Ammonta a 157 miliardi di euro il giro d’affari raggiunto nel 2024 dal mercato dell’azzardo. L’Italia Ăš fra i primi Paesi al mondo in cui le scommesse toccano livelli da dipendenza. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gioco d’azzardo, fatturato da 157 miliardi nel 2024

Gioco d’azzardo, oltre 2,5 miliardi nel 2024. In vetta Bergamo, Treviglio e Seriate - Il gioco d'azzardo in Italia raggiungerà oltre 25 miliardi di euro nel 2024, con Bergamo, Treviglio e Seriate in testa alla classifica.

