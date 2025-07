La Commissione ai 27 ' per ora nessuna intesa con Usa'

La riunione dei rappresentanti dei 27 Stati membri dell'UE si è conclusa senza ancora un'intesa con gli USA sui dazi, riflettendo le complesse tensioni in gioco. Il commissario Sefcovic ha aggiornato sui recenti colloqui e le missioni diplomatiche, sottolineando l'impegno continuo delle parti. Mentre il dialogo rimane aperto, il prossimo incontro del Coreper è previsto per mercoledì, aprendo nuove speranze di raggiungere un accordo.

E' terminata la riunione dei Rappresentanti Permanenti dei 27 (Coreper II) sul dossier dazi. Alla riunione, a quanto si apprende, ha partecipato il commissario Ue Maros Sefcovic che ha fatto un report sulla sua missione negli Usa e sui successivi contatti nel weekend con i negoziatori statunitensi. Al momento, si spiega, non c'è alcun intesa. I colloqui tra la Commissione e Washington continueranno e un nuovo Coreper è previsto mercoledì. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Commissione ai 27, 'per ora nessuna intesa con Usa'

In questa notizia si parla di: commissione - intesa - nessuna - riunione

