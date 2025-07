Cinesi a caccia di cinesi | la repressione silenziosa di Pechino arriva in Italia

Nel silenzio delle strade italiane, si snoda una corsa contro il tempo di chi fugge da un'ombra invisibile. Cinesi in cerca di rifugio si nascondono tra Internet point, dormitori clandestini e centri religiosi di periferia, tentando di sottrarsi a una repressione silenziosa che arriva anche oltre confine. La loro paura, come un sussurro inquieto, si trasforma in una richiesta di protezione: la persecuzione, almeno così la vivono, va oltre i confini di Pechino, toccando le vite di chi cerca libertà e sicurezza.

Li cercano ovunque: negli Internet point, nei dormitori affittati in nero, nei centri religiosi di periferia. C’è chi scappa da un culto proibito, chi da una truffa che gli è stata accollata, chi da un dissenso che, seppur sussurrato, ai piani alti del Partito comunista cinese, la massima autorità politica nel Paese del Dragone, è arrivato troppo forte. La «persecuzione», almeno così la vivono quelli che chiedono la protezione internazionale, va avanti a geometria variabile. E l’Italia spesso diventa terra di caccia. Silenziosa, discreta. Ma reale. I casi si moltiplicano. E sono accomunati da ricostruzioni molto simili. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Cinesi a caccia di cinesi: la repressione silenziosa di Pechino arriva in Italia

In questa notizia si parla di: cinesi - caccia - silenziosa - italia

J-10 nel cortile Usa: perché i caccia cinesi preoccupano Trump - Le recenti offerte cinesi di 24 J-10CE Vigorous Dragon alla Colombia hanno sollevato preoccupazioni negli Stati Uniti.

Israele e Iran. La guerra digitale silenziosa di cui non si parla. #DecisioniArtificiali #MCC Vai su Facebook

Cinesi a caccia di cinesi: la repressione silenziosa di Pechino arriva in Italia; Diaspora cinese: una quinta colonna silenziosa, ricca e potentissima; J-10C, il caccia cinese che ha umiliato il Rafale.

Cinesi a caccia di cinesi: la repressione silenziosa di Pechino arriva in Italia - E sono accomunati da ricostruzioni molto simili. Secondo panorama.it

La caccia al dissidente cinese, anche in Italia - Il Foglio - La storia del professor Lee, vittima delle intimidazioni cinesi a Milano. Segnala ilfoglio.it