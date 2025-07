Martin altro passo verso Brno | mercoledì in pista con l’Aprilia MotoGP a Misano

Martin compie un altro importante passo verso Brno: nel weekend di Misano, torna in pista con l’Aprilia MotoGP, questa volta con la RS-GP. Dopo il test a Montmelò su una versione stradale, lo spagnolo sfrutta la nuova norma che permette ai piloti infortunati di riacquistare confidenza prima di tornare alle gare. Un’opportunità che potrebbe fare la differenza nella sua preparazione e nelle sfide future in MotoGP.

Dopo il test di Montmelò su un'Aprilia stradale, Jorge tornerà a girare ma stavolta con la RS-GP. Lo spagnolo sfrutterà la nuova norma che consente ai piloti infortunati di ritrovare confidenza con la moto prima del ritorno in gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Martin, altro passo verso Brno: mercoledì in pista con l’Aprilia MotoGP a Misano

In questa notizia si parla di: aprilia - martin - altro - passo

Jorge Martin ha fatto sapere all’Aprilia che potrebbe andare via, sullo sfondo c’è l’Honda - Jorge Martin, campione del mondo in carica della MotoGP, sta valutando un possibile addio all'Aprilia al termine della stagione 2025.

Analizziamo quanto successo in qualifica, il passo delle FP2 e proviamo a fare un pronostico per la gara veloce delle 15. Ma si parla anche di Martin e Aprilia. Fate il vostro pronostico: stavolta, Bagnaia sembra messo meglio dei Marquez. Vai su Facebook

Martin, altro passo verso Brno: mercoledì in pista con l’Aprilia MotoGP a Misano; MotoGP 2025. Mai paura: Jorge Martin di nuovo in pista su un'Aprilia a Barcellona; MotoGP | Perché il conflitto tra Martin e Aprilia è entrato in una nuova dimensione.

MotoGP | Aprilia conferma: Martin farà il test con la RS-GP mercoledì a Misano - La Casa di Noale ha confermato stamattina che, dopo il test positivo in sella alla RSV4 a Barcellona, il campione del mondo in carica tornerà in sella alla RS- Secondo msn.com

Aprilia conferma: mercoledì a Misano Jorge Martin torna in pista sulla RS-GP per un test - M ercoledì 9 luglio sarà una data da cerchiare in rosso per Jorge Martin e per tutti gli appassionati della MotoGP. Segnala moto.it