Italia U21 si accelera per Baldini ct Nelle prossime ore incontro con Gravina

L’Italia Under 21 si prepara a fare un grande passo avanti: l’attenzione si concentra su Silvio Baldini, il tecnico che potrebbe diventare il nuovo commissario tecnico della selezione. Dopo aver conquistato la promozione con il Pescara, Baldini si appresta a affrontare una sfida prestigiosa e stimolante. Nelle prossime ore si attende l’incontro decisivo con Gravina, che potrebbe segnare una svolta importante per il futuro del calcio giovanile italiano.

(Adnkronos) – Silvio Baldini potrebbe diventare presto il ct dell'Italia Under 21. Il tecnico, 66 anni, reduce dalla promozione in Serie B con il Pescara, ha deciso di non proseguire l'avventura con il club abruzzese e il suo futuro potrebbe presto colorarsi d'azzurro. Baldini è il favorito per diventare il nuovo commissario tecnico degli

