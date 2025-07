Tragedia sul lavoro | muore operaio dopo una caduta

Una giornata drammatica a Ischia e in Campania, segnata dal maltempo e da una tragedia sul lavoro: un operaio di 50 anni ha perso la vita dopo una caduta fatale mentre svolgeva manutenzione su un tetto. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza sul lavoro, un tema che richiede attenzione costante e misure più efficaci per prevenire simili tragedie. È fondamentale riflettere e agire per proteggere chi ogni giorno affronta rischi insidiosi.

Una giornata segnata dal maltempo e dalla tragedia quella vissuta a Ischia e in Campania. Mentre forti temporali colpivano l’isola, un uomo di 50 anni, ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Era impegnato in un intervento di manutenzione sul tetto di un’abitazione quando è precipitato al suolo. L’impatto si è rivelato fatale. Secondo alcune testimonianze raccolte dai carabinieri, intervenuti subito sul posto, la caduta sarebbe stata causata dalle condizioni scivolose del tetto, reso pericoloso dal violento acquazzone che aveva colpito poco prima l’isola. Le indagini sono ora in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tragedia sul lavoro: muore operaio dopo una caduta

In questa notizia si parla di: tragedia - lavoro - muore - operaio

Tragedia a Milano: Emanuele De Maria, dal permesso di lavoro al dramma - Emanuele De Maria, detenuto con un profilo di riabilitazione promettente, aveva guadagnato il permesso di lavorare fuori dal carcere, secondo l'avvocato Daniele Tropea.

+++Tragedia sul lavoro: operaio di Trani muore per un malore nelle Marche+++ La vittima è Savino Lettini, 51 anni. Lascia la moglie, tre figli e due nipoti Vai su Facebook

Tragedia al lavoro: operaio agricolo muore nei campi. Inutili i soccorsi Vai su X

Colleferro, cade da una gru: muore un operaio; Tragedia sul lavoro a Mirandola: operaio 54enne muore dopo una caduta; Colleferro, tragedia sul lavoro: muore cadendo dal cestello mentre ristruttura una facciata.

Operaio 50enne scivola dal tetto e muore. La tragedia a Barano d'Ischia - Originario dell'Ucraina, sarebbe caduto dall'edificio sul quale era al lavoro dopo il forte acquazzone che ha colpito l'isola ... Riporta msn.com

Precipita dal tetto, morto un operaio di 50 anni a Ischia - L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi nel Comune di Barano, sull’isola di Ischia. Come scrive fanpage.it