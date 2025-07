Animali Fantastici | Johnny Depp rompe il silenzio sul licenziamento dal franchise

Johnny Depp rompe il silenzio sul suo licenziamento da Animali Fantastici, facendo chiarezza sulla sua versione dei fatti. L’attore, protagonista di Gellert Grindelwald nei primi due capitoli, si confronta con la decisione della Warner Bros., dopo le vicende legali con Amber Heard. Un’intervista esclusiva che mette in luce i retroscena di una scelta che ha scosso il mondo del cinema e i fan della saga. Il personaggio è stato...

Johnny Depp ha interpretato Gellert Grindelwald nei primi due film di Animali Fantastici. Oggi, l'attore torna a parlare per la prima volta del suo allontanamento dalla saga. Con il caso legale pubblico che lo ha visto opposto all'ex moglie Amber Heard, la Warner Bros. ha preso la controversa decisione di rimuovere Johnny Depp dal ruolo di Gellert Grindelwald nella saga di Animali Fantastici: I segreti di Silente. Il personaggio è stato successivamente affidato a Mads Mikkelsen, noto per i suoi ruoli in Doctor Strange e Casino Royale. La sua interpretazione del celebre mago oscuro è stata ben accolta dalla critica, ma questo non è bastato a salvare il film, che ha faticato al botteghino e ha lasciato la storia incompleta, senza un vero finale per la saga. 🔗 Leggi su Movieplayer.it