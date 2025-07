Londra 20 anni fa gli attentati alla metropolitana

Due decenni fa, Londra fu sconvolta dagli attentati alla metropolitana orchestrati dall’estremismo islamico, un evento che ha segnato profondamente la città e il suo spirito resiliente. Oggi, le commemorazioni si svolgono in una società più matura, vibrante e multietnica, simbolo di forza e unità. Barbara Masulli ci accompagna in questo viaggio tra memoria e speranza, in un capitolo fondamentale della storia londinese.

Vent'anni fa gli attentati alla metropolitana di Londra da parte dell'estremismo islamico. Oggi le commemorazioni in una società che in questi anni è diventata la più multietnica d'Europa. Servizio di Barbara Masulli TG2000.

Sono trascorsi vent’anni da quel tragico 7 luglio 2005, quando Londra fu colpita al cuore da un violento attacco terroristico. In quella drammatica mattina, una serie di esplosioni colpì tre treni della metropolitana e un autobus della capitale britannica, prov Vai su Facebook

Londra ricorda l'attacco terroristico di 20 anni fa: morirono 52 persone e oltre 700 rimasero ferite; Vent’anni fa esplosero tre bombe nella metro di Londra; Terrorismo islamico, Londra nell’inferno.

Vent’anni fa esplosero tre bombe nella metro di Londra - E una su un autobus, in un attentato islamista che uccise 52 persone e cambiò il modo in cui vengono condotte le operazioni antiterrorismo nel Regno Unito ... Si legge su ilpost.it

Londra ricorda le vittime a 20 anni dagli attacchi alla metropolitana - A Londra la cerimonia nella Cattedrale di St Paul per il 20esimo anniversario degli attentati del 7 luglio in cui persero la vita 52 persone. Lo riporta libero.it