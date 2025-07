NXT | Edizione Speciale a Philadelphia

Preparati a vivere un’esperienza unica! La WWE NXT torna in scena con un’edizione speciale a Philadelphia, il 19 agosto al The Met Philadelphia. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di wrestling, pronti a divertirsi e tifare i loro eroi preferiti. Non lasciarti sfuggire questa occasione: i biglietti saranno disponibili da mercoledì 9 luglio alle 10:00 ET su Ticketmaster.com. Affrettati, l’emozione sta per cominciare!

WWE NXT tornerà a Philadelphia il mese prossimo! La WWE ha annunciato che NXT sarà nuovamente in tour il mese prossimo per un'edizione speciale dello show, che si terrà martedì 19 agosto al The Met Philadelphia. " I biglietti saranno in vendita a partire da mercoledì 9 luglio alle 10:00 ET (le 7:00 PT) su Ticketmaster.com " ha annunciato la WWE. " I fan potranno acquistare i biglietti in anteprima esclusiva visitando Ticketmaster.com e utilizzando il codice NXTLIVE a partire da martedì 8 luglio alle 10:00 ET 7:00 PT fino alle 23:59 ET 20:59 PT. " Che coincidenza. Il terzo brand della WWE aveva debuttato alla 2300 Arena (l'ex ECW Arena) il 6 novembre 2024, quando i talenti di NXT si erano esibiti in quel celebre luogo.

