Ue von der Leyen sulla mozione di censura | Firmata dagli amici di Putin

Nell’arena di Strasburgo, Ursula von der Leyen ha affrontato con fermezza la mozione di censura presentata dagli oppositori, tra cui l’eurodeputato romeno Gheorghe Piperea. Con parole che risuonano di determinazione, la presidente della Commissione europea ha sottolineato come siamo immersi in un’epoca di scontri tra democrazia e regimi illiberali. La sua risposta accende il dibattito su valori fondamentali e sfide globali ancora aperte.

Nel corso di un acceso dibattito nell’aula di Strasburgo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha risposto ai promotori della mozione di censura contro di lei, guidati dall’eurodeputato romeno Gheorghe Piperea (Aur – Ecr), il cui testo sarà sottoposto al voto giovedì 10 luglio. «Ci troviamo in un’epoca di conflitto fra la democrazia e dei regimi illiberali», ha dichiarato von der Leyen, denunciando la diffusione di disinformazione e l’influenza straniera: «Vediamo le minacce crescenti in arrivo dai partiti estremisti che vogliono polarizzare le nostre società inondandole di disinformazione: c’è ampia evidenza che molti sono sostenuti dai nostri nemici e sostenuti dalla propaganda in Russia e altrove». 🔗 Leggi su Lettera43.it