Omicidio Thomas Luciani le testimonianza dell’ex fidanzata | Assurdo morire così Aveva solo qualche piccolo debito

(Di sabato 29 giugno 2024) Nella chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria di Rosciano centinaia di persone si sono riunite per i funerali di Christopher, 17 anni da compiere, brutalmente ucciso domenica pomeriggio, con 25 coltellate, nel parco “Baden Powell” di Pescara. Presenti gli amici, l’exe la nonna che lo ha cresciuto: “Saresti stato un grande uomo“, ha detto nel messaggio letto in chiesa dal cugino. Alla cerimonia – fra gli altri – anche il presidente della Regione Marco Marsilio, il prefetto di Pescara Flavio Ferdani, il questore di Pescara Carlo Solìmene, il sindaco di Rosciano Simone Palozzo e don Antonio Coluccia, il prete di San Basilio di Roma che vive sotto scorta. Per la giornata, il sindaco Palozzo ha proclamato il lutto cittadino.