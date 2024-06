Napoli | Controlli dei carabinieri alla movida tra Bagnoli e Posillipo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 29 giugno 2024) Focus sulla guida in stato di ebbrezza e sulle attività commerciali: nottato dinella zone dei locali Nottata dinelladiper idella locale compagnia. I militari si sono appostati fino all’alba nei pressi dei locali notturni.a tappeto con l’etilometro per i clienti che uscivano dai locali dopo una nottata di divertimenti. Un lavoro, sebbene in certi casi antipatico a molti cittadini vogliosi di tornare a casa, volto a garantire l’incolumità delle persone e forse, a salvare qualche vita. Tre le patenti che sono state ritirate per la guida in stato di ebbrezza durante ial codice della strada conclusi con 11 sanzioni e più di 3mila euro complessivi di multe tra cinture di sicurezza non messe, revisioni scadute e coperture assicurative mancanti.