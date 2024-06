Montagna killer | un escursionista precipita nel vuoto 52enne stroncato da un malore

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 29 giugno 2024) Due tragedie si sono verificate in, dove sono morti un32enne vicentino e un alpinista 51enne di Maio, di Vicenza. Il primo èto da un’altezza di 50 metri, mentre il secondo a quanto pare è stato colto da unche si è rivelato fatale. Morte di un32enne Secondo una prima ricostruzione il 32enne si era recato in solitaria sulla Cima d’Asta dal Canalone dei Bassanesi e, una volta in cima, sarebbe scivolato eto giù per oltre 50 metri. La Centrale di Trentino Emergenza ha inviato un elicottero, dopodiché l’è stato individuato. Il Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino è stato verricellato per provare a soccorrere l’uomo, ma non ha potuto fare altro che constatare il decesso.