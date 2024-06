Luca Iaccarino al MystFestFest di Cattolica con un giallo gastronomico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024) Rimini, 29 giugno 2024 – È un’insalata russa di cucina, crime, ironia e docufiction il“Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi d’Italia” di. Il noto giornalista e critico, lo presenterà stasera alle 21 aldi, in piazza 1° Maggio, conversando con Fulvio Marino, mugnaio e panificatore, nonché popolare volto televisivo di Rai 1, Real Time e Food Network. Il talk, proposto in collaborazione con l’UlisseFest, festival del viaggio di Lonely Planet, precederà la cerimonia conclusiva del 51esimo Premio GranCittà disvelerà intanto luci e ombre della cucina italiana in chiave allegra. Come nasce questa storia? “Sette anni fave ho scritto il libro ‘Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi di Torino, ispirato a un film degli anni Settanta, ‘Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi d’Europa’, commedia gastronomica di Ted Kotcheff.