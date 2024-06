L’abbraccio tra Elly Schlein e Elodie sul carro del Pride di Milano | Vogliamo una legge contro l’odio – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 29 giugno 2024) C’era anchetra le 350mila persone che oggi, sabato 29 giugno, hanno preso parte aldi. Un’onda arcobaleno che ha colorato le strade di tutta la città, fino ad arrivare all’Arco della Pace. La cantante, che è una delle madrine del, ha incontrato nel corso della manifestazione anche la segretaria del Partito democratico,. La segretaria del Pd è salita sulin testa al corteo, ha abbracciatoe poi ha preso il microfono per rivolgersi direttamente a tutti coloro che erano scesi in strada a festeggiare. «Siamo qui per i nostri diritti.unae il riconoscimento di figlie e figli di tutte le coppie omogenitoriali», ha gridatotra gli applausi, compresi quelli della stessa