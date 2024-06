La Scotti pesca in Spagna È fatta per Laura Peinado

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Nuovo colpo in vista di un altro campionato di Serie A2 per l’Use Rosa, che è andata are inper rinforzare il suo pacchetto di esterne. È iberica, infatti, la terza straniera portata in biancorosso dalla direttrice sportiva Francesca Papini. Si tratta diPrats, classe 1999, che accettando la proposta dell’Use Rosa intraprenderà la sua prima esperienza italiana. Dopo aver fatto la trafila delle giovanili nell’Estudiantes di Madrid, nel 2015, ad appena 16 anni, il debutto nella Legadue spagnola proprio con la maglia della formazione madrilena con la quale, nella stagione 2017-18, si toglie la soddisfazione della promozione nella lega Endesa, massima divisione spagnola. Da lì passa al Real Canoe dove resta per tre campionati e poi al Celta Vigo.