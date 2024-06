Italia-Svizzera oggi in tv orario Europei calcio 2024 | programma streaming probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024), sabato 29 giugno, la Nazionalena ditornerà nuovamente in scena. Gli azzurri disputeranno gli ottavi di finale degli, affrontando laall’Olympiastadion di Berlino (ore 18.00) e si preannuncia un molto complicato per la formazione guidata da Luciano Spalletti, che sarà chiamata ad alzare il proprio livello. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 18.00 La rete al 90+7? di Mattia Zaccagni è stato un lampo nel buio nell’ultima partita contro la Croazia, giocata male dai nostri portacolori. Sul cammino ci sarà da affrontare la compagine elvetica, che ottime cose ha messo in mostra finora, sfiorando anche il successo contro i padroni di casa della Germania. Un incrocio che fa riaffiorare ricordi positivi e negativi nel recente passato.