(Di sabato 29 giugno 2024) Ildiresta il tema caldo in casa Napoli. Marek, bandiera del club, si è espresso in merito. Khvicharesterà al Napoli, su questo ci sono pochi dubbi. Il georgiano è al centro di una importante trattativa per il, unche potrebbe arrivare con dodici colpevoli mesi di ritardo a causa di una delle tante scelte sbagliate del club, protagonista di dodici mesi più che insufficienti. Il georgiano è legato al Napoli ancora da tanti anni di contratto, allo stesso tempo, però, percepisce uno degli ingaggi più bassi in rosa, un ossimoro per quello che ad oggi è forse il calciatore più forte a disposizione di Antonio Conte, che l’ha messo al centro del proprio progetto, spegnendo sul nascere ogni velleità.