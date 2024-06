Brasile l’Italia presenta a San Paolo il Turismo delle radici

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 29 giugno 2024) Il programma di promozione deldel Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Italea, ha fatto tappa presso il Circolo italiano di San, in, Paese che conta circa trenta milioni di italo-discendenti, unacomunità più numerose al mondo, che quest’anno festeggia i 150 anni di immigrazione. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il responsabile del progetto del Maeci, Giovanni Maria De Vita; il console generale di San, Domenico Fornara; e il direttore della Camera di commercio italiana indi San, Fabio Selan. La proposta di Italea, che si rifà al concetto della talea e al rifiorireorigini italiane, mira ad attrarre italo-discendenti intenzionati a scoprire i luoghi e le tradizioni dei propri antenati, fornendo un insieme di servizi per agevolare il viaggio in Italia, grazie anche ad un’organizzazione capillare di 20 gruppi – uno in ogni regione – che hanno cura di informare e accogliere i ‘viaggiatori’.