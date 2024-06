Armare Zelensky non porta bene | accusati di sabotaggio e abuso di potere gli ex ministri della Slovacchia

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 29 giugno 2024) L’assistenza militare all’Ucraina è stata fin da subito un tema scottante sotto tutti gli aspetti. In questi due anni si sono visti scandali di dimensioni proporzionate alle cifre miliardarie in ballo. In Estonia i numeri pare siano stati gonfiati, mentre nella stessa Ucraina sono stati ripetutamente licenziati funzionari in odore di tangenti sulle forniture belliche. Inoggi sono sotto accusa l’ex premier e l’ex MinistroDifesa che, come governo provvisorio, non avrebbero potuto cedere a Kiev l’intera flotta nazionale di MiG-29. Adesso rischiano un procedimento penale piuttosto serio. Pesanti accuse Il segretario di Stato alla Difesa Igor Melicher ha presentato quattro dossier contro l’ex premier Eduard Heger e l’ex ministroDifesa Jaroslav Na?.