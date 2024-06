Usa Mike Johnson | Rimuovere Biden

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 28 giugno 2024) 20.50 Lo speaker repubblicano della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti,, ha affermato che il governo dovrebbe fare ricorso al 25esimo emendamento che prevede la possibilità diun presidente non più in grado di esercitare i suoi poteri. Riferendosi alla performance didurante il dibattito televisivo con Trump,ha detto: "I nostri avversari vedono la debolezza di questa Casa Bianca come tutti noi. Penso che questa sia una situazione molto pericolosa".