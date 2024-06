Spalletti | Dimarco out Giocano Bastoni e Mancini Unico dubbio Scamacca

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 28 giugno 2024) Luciano, ct dell’Italia, in conferenza stampa prima della partita contro la Svizzere valevole per gli ottavi di Euro 2024, ha anticipato alcune scelte di formazioni. Non ci saràin dubbio.: «va visto domani, ha avuto qualche linea di febbre» Domani può esserci l’exploit di Scamacca? «Lui il gol lo può fare in qualsiasi momento, ha quella qualità e quell’estro, quei guizzi che ti sbranano. Fa più fatica a essere collegato nei comportamenti con la squadra. Scherzando con lui l’avevo definito pigro, poi se n’è riparlato e lui è rimasto molto divertito da questa cosa Però poi per poterle esibire in continuazione le sue qualità ha bisogno di essere sempre dentro la squadra e su questo fa un po’ più di fatica.