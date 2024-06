Minaccia la moglie dinanzi ai figli minori e ai carabinieri | Ti sfregio con l’acido

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 28 giugno 2024) Idi Abbiategrasso sono dovuti intervenire in un appartamento dello stesso comune per fermare un uomo 77enne che stava dando di matto e cheva di sfregiare lacon, noncurante che a quella terribile scena stavano assistendo anche i suoi. L’intervento tempestivo deiI fatti si sono svolti ieri pomeriggio, giovedì 27 giugno, quando all’1-1-2 è arrivata la telefonata di una donna ad Abbiategrasso, a Milano, per segnalare la furia del marito cheva di sfregiarla dal. Inoltre le ha urlato contro dicendole che, se lo avesse fatto arrestare, avrebbe fatto molto di peggio. Neanche l’arrivo deiè riuscito a calmare l’uomo che, anzi, dopo essere stato ammanettato ha continuato a urlare contro la donna che l’avrebbe sfregiata cone proferendo vari tipi di minacce.