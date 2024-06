Inside out 2 batte gli incassi del primo film dopo soli 16 giorni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 28 giugno 2024) Il successo ai box office diout 2 continua e il sequel ha battuto glidelin pochissimiout 2 ha superato glideloriginale arrivando a quota 836,1 milioni di dollari in tutto il mondo in16dal debutto nelle sale. Attualmente il sequel è inoltre arrivato al diciannovesimo posto tra i migliori risultati ottenuti in tutto il mondo da un lungometraggio animato. I record diIl progetto targato Disney/Pixar ha ottenuto negli Stati Uniti 411,8 milioni di dollari, superando persino Frozen. A livello internazionale, invece, ilha già ottenuto 451,3 milioni .Out 2 ha superato la cifra ottenuta dal capitolo precedente della storia di Riley e delle .