È da lasciare guarda Temptation Island Bisciglia choc alla concorrente | Meriti più di lui

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 28 giugno 2024) Gli spettatori di2024 si sono abituati a vedere Filippoin veste non solo di conduttore del programma incentrata sulla tentazione ma anche di tramite nel delicato momento dei falò di confronto che vivono le coppie ma sempre con neutralità. Stavolta non ha retto e si è esposto. Normalmente non sarebbe mai successa una cosa del genere, però quando è troppo è troppo e Filippoieri, nel corso della puntata di debutto di2024, ha ritenuto fosse necessario intervenire e far ragionare una fidanzata sostenendola per aprendole gli occhi. Il pubblico era sorpreso. “Come gestisco le mie emozioni a? Sono sempre super partes, perché devo esserlo. Il mio ruolo è moderare, ma devo dire che in alcune situazioni avrei voluto tanto esprimermi.