Dolore per la morte di Margherita Salvucci travolta da un' onda | Ricorderemo sempre il tuo sorriso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 28 giugno 2024) Colmurano, 28 giugno 2024 - “Tutta la comunità si stringe aldella famiglia. Unche non riusciamo neanche a descrivere. La incontravo d’estate, era ancora legata a Colmurano”. Sono le parole di Mirko Mari, sindaco del paese d’origine di, la 28enne che ha perso la vita in una vacanza in Portogallo, con la sua famiglia,da un’anomala a Seixal, nell’isola di Madeira. Centinaia e centinaia, in poche ore, i messaggi di ricordo per la ragazza, una giovane psichiatra laureata a Padova, dove viveva negli ultimi anni. Una famiglia conosciutissima la sua, a partire da mamma Ornella Formica, ex sindaca del paese e maestra alle elementari. “Pubblichiamo questa notizia, così incomprensibile, assurda, dinanzi alla quale unimmenso, muto, ci accomuna tutti.