Beach volley girone di ferro per Cottafava Nicolai e Ranghieri Carambula Primo turno meno duro per Gottardi Menegatti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 28 giugno 2024) C’erano tre coppie che gli azzurri avrebbero voluto evitare a tutti i costi nel torneo olimpico, Ahman/Hellvig e Mol/Sorum tra gli uomini e Ana Patricia/Duda fra le donne. Il sorteggio del torneo a Cinque Cerchi che si è svolto questo pomeriggio all’ombra della Tour Eiffel ha inserito i tre binomi italiani esattamente nei gironi delle coppie più forti del mondo. In campo maschile gli azzurri erano rispettivamente in seconda () e terza () fascia e non è che si potevano attendere passeggiate. Paradossalmente è andata peggio alla coppia numero uno de panorama nazionale che si troverà di fronte i numeri uno al mondo, gli svedesi Ahman/Hellvig, che, tanto per farne capire il valore, nelle ultime due stagioni hanno partecipato a 14 tornei dilivello e ne hanno vinti ben 8, più del 50%, riuscendo a scalzare dalgradino della classifica mondiale i campioni olimpici in carica, i norvegesi Mol/Sorum.