Un posto al sole anticipazioni 3 giugno 2024 | Mariella e Guido in guerra

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nuove tensioni in casa Del Bue, come segnalano ledi Unalin onda lunedì 3, infatti, si ritroveranno ancora a discutere a causa di Claudia Costa e del suo ritorno nella vita dell'uomo. La donna, in particolare, è tornata a Napoli dopo oltre vent'anni di assenza e si è casualmente imbattuta in. Quest'ultimo ha manifestato il proprio entusiasmo nel rivedere la sua vecchia amica e la sua gioia ha insospettito subito, la quale ha iniziato a provare gelosia nei confronti della Costa. Ad alimentare i dubbi e le paure della Altieri ci ha pensato Bice, la quale ha messo in guardia la vigilessa e le ha consigliato di spiare il marito per evitare che la tradisca con Claudia. Intanto, la Costa si è sfogata con Silvia e le ha raccontato che la sua carriera di attrice è in una fase di stallo e che sta attraversando un momento molto difficile a livello economico.