Un ex Pci ammette 30 anni dopo Tangentopoli | Anche noi facevamo parte del sistema

(Di lunedì 3 giugno 2024) Finalmente un ex dirigente comunista lo dice a chiare lettere: «Il principio che ispirò Mani Pulite si basava sul primato del potere giudiziario, ed era in contrasto con il disegno costituzionale». Evviva. Ci sono voluti più di 30, ma alla fine la «rivoluzione giudiziaria» diviene definita per quel che fu: un atto per molti versi ai limiti dell’incostituzionalità. A dichiararlo in una lunga intervista al Corriere della Sera, è GiovPellegrino, dal 1990 al 2001 parlamentare del Pci, del Pds e infine dell’Ulivo, nonché presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati nel 1992, proprio l’anno in cui scoppiò la grande inchiesta sulla corruzione, guidata dall’allora sostituto procuratore Antonio Di Pietro e dal Pool di Mani Pulite.