Treviso donna in bici travolta da un furgone e sbalzata nel fiume Botteniga

(Di lunedì 3 giugno 2024) Alla guida del suo, un 22enne ha perso improvvisamente il controllo del veicolo, travolgendo una ragazza di 38 anni che aveva appena attraversato la strada. L’incidente è avvenuto in viale della Repubblica a, alle 13, e si è concluso nei pressi del ponticello sul. La giovane è stataper circa dieci metri, finendo nelinsieme al, che ha sfondato un parapetto in acciaio.Leggi anche: Genova, il sindaco Marco Bucci operato all’ospedale GallieranelinOra è ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Ca’ Foncello, con fratture multiple e in terapia intensiva, con prognosi riservata. Il conducente del, anch’egli finito nel corso d’acqua, è stato estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale con ferite di media gravità, ma non è in pericolo di vita.